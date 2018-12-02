Ограничения движения на автотрассах в Ростовской области сняты

Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM Движение транспорта по федеральной трассе А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Донбассом в Ростовской области возобновлено. Об этом сегодня, 2 декабря, журналистам представитель ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Напомним, что накануне вечером движение на всем протяжении автотрассы А-280 было закрыто из-за ледяного дождя. Теперь движение возобновлено в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне вечером движение было ограничено на автодорогах «Азов — Ейск», «Ростов-Рогожкино», «Ростов-Азов», «Азов-Самарское», «Азов-Старостаминская». Сейчас все ограничения также сняты.