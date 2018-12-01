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Три человека погибли в автоаварии в Дагестане

Происшествия

ДТП произошло в ночь на 1 декабря

Три человека погибли в автоаварии в Дагестане
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
После столкновения

Махачкала, 1 декабря 2018, 11:52 — REGNUM  Три человека поигбли при столкновении двух автомобилей в Дагестане. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Автоавария произошла около 01:00 мск на трассе в селе Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана.

Столкнулись иномарка «Toyota Land Cruiser-200» и автомобиль «ВАЗ-2112». В результате автоаварии погибли три человека: водитель «ВАЗ» и два его пассажира.

Сообщается, что водитель погиб на месте, пассажиры скончались от полученных травм в больнице.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Выяняются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее сообщалось о ДТП в Красноярском крае, при котором погибли два человека, а ещё семеро пострадавших, шесть из которых — дети, госпитализированы.

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