Три человека погибли в автоаварии в Дагестане

Махачкала, , 11:52 — REGNUM Три человека поигбли при столкновении двух автомобилей в Дагестане. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Автоавария произошла около 01:00 мск на трассе в селе Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана.

Столкнулись иномарка «Toyota Land Cruiser-200» и автомобиль «ВАЗ-2112». В результате автоаварии погибли три человека: водитель «ВАЗ» и два его пассажира.

Сообщается, что водитель погиб на месте, пассажиры скончались от полученных травм в больнице.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Выяняются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее сообщалось о ДТП в Красноярском крае, при котором погибли два человека, а ещё семеро пострадавших, шесть из которых — дети, госпитализированы.

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