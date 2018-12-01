На Таймыре в ДТП погибли два человека, госпитализировано шестеро детей

Дудинка, Красноярский край, , 09:50 — REGNUM Два человека погибли, а семеро госпитализированы после ДТП в Красноярском крае. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Столкновение микроавтобуса Volkswagen с 8 пассажирами и грузовика КамАЗ произошло на 20-м километре автотрассы Дудинка-Алыкель-Норильск. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, потеряв управление, допустил столкновение с грузовиком, стоящим на полосе движения.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и пассажир. Остальные семь пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

Сообщается, что шестеро из госпитализированных — подростки 13−14 лет. Дети ехали на микроавтобусе из Дудинки на соревнование по борьбе. Сейчас все пострадавшие находятся в межрайонной Дудинской больнице с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника ОМВД России по Таймырскому району Сергея Григорьева. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии рейсового автобуса в Екатеринбурге. Здесь произошло столкновение автобуса с грузовиком. В результате ДТП пострадали 9 человек, в тм числе один ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы.

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