Три человека погибли при пожаре в Приморском крае

Владивосток, , 10:58 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в селе Борисовка Приморского края. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Уссурийского городского округа рано утром 1 декабря. Пожарные расчёты были направлены на место происшествия немедленно.

Возгорание произошло в частном одноэтажном жилом доме в селе Борисовка. В момент прибытия на место пожара пожарных расчётов наблюдалось открытое горение деревянных перекрытий здания. Во время разведки внутри горящего дома были обнаружены три погибших человека.

В 07:21 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 50 кв. метров. В тушении пожара приняли участие три единицы техники и 16 человек личного состава.

Обстоятельства и причины пожара и гибели людей выясняются. В данный момент проводится осмотр места происшествия.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в Дагестане, в результате которого сгорели три частных дома, один из которых был нежилым. Пострадавших в пожаре нет, но 11 человек остались без жилья.

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