Пожар в Дагестане оставил без крова 11 человек

Махачкала, , 13:04 — REGNUM Три частных дома, один из которых — не жилой, сгорели в результате пожара в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. Пострадавших нет, однако без жилья остались 11 человек, в том числе трое детей, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 00:55. Спустя час пожар был локализован. К ликвидации последствий происшествия были привлечены восемь человек и две единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года два человека погибли при пожаре в селе Кардоновка Кизлярского района Дагестана. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров.

В том же Цунтинском районе, в селе Шаури, крупный пожар произошёл в августе 2017 года. Сгорело шесть домов, без крова остались более 30 жителей, в том числе девять детей. В тушении пожара приняли участие также 250 жителей соседних сёл.

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