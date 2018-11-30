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Водитель отвлёкся: подробности аварии рейсового автобуса в Екатеринбурге

Происшествия

Автобус принадлежит муниципальному предприятию, отмечают в прокуратуре

Екатеринбург, 30 ноября 2018, 16:10 — REGNUM  В Екатеринбурге водитель столкнувшегося с грузовой машиной автобуса отвлёкся и не заметил грузовика. Таковы предварительные данные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловской областной прокуратуре.

Напомним, авария произошла днём 30 ноября на Дублёра Сибирского тракта. Пострадали девять человек, в том числе ребёнок. Их доставили в больницы.

В ДТП угодил автобус 45-го маршрута, который следовал от улицы Восточной до посёлка Исеть. Транспорт принадлежит муниципальному перевозчику.

Проверку по факту ДТП уже начал Следственный комитет. Свою проверку инициировали и представители прокуратуры. Среди прочего предстоит выяснить то, в какой мере соблюдались нормативы труда и отдыха водителя.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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