Водитель отвлёкся: подробности аварии рейсового автобуса в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM В Екатеринбурге водитель столкнувшегося с грузовой машиной автобуса отвлёкся и не заметил грузовика. Таковы предварительные данные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловской областной прокуратуре.

Напомним, авария произошла днём 30 ноября на Дублёра Сибирского тракта. Пострадали девять человек, в том числе ребёнок. Их доставили в больницы.

В ДТП угодил автобус 45-го маршрута, который следовал от улицы Восточной до посёлка Исеть. Транспорт принадлежит муниципальному перевозчику.

Проверку по факту ДТП уже начал Следственный комитет. Свою проверку инициировали и представители прокуратуры. Среди прочего предстоит выяснить то, в какой мере соблюдались нормативы труда и отдыха водителя.

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