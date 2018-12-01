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На Кубани в снежных заносах застряли более 700 автомобилей

Происшествия

В пунктах обогрева остаются около 250 человек

На Кубани в снежных заносах застряли более 700 автомобилей
Иллюстрация: Аккаунт пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в instagram
Занесенные снегом дороги

Краснодар, 1 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  В Краснодарском крае из-за непогоды и сильных метелей оказались заблокированными более 700 автомобилей. В специальных пунктах обогрева находятся около 250 человек, в том числе почти 90 детей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кубани.

Напомним, что неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются на Кубани уже несколько дней. 27 ноября в Краснодарском крае было объявлено экстренное предупреждение из-за похолодания, снега и ветра.

30 ноября из-за снежных заносов и плохой видимости стало невозможно проехать по участкам некоторых трасс. Спасатели развернули специальные пункты обогрева для водителей и пассажиров, чьи автомобили оказались в снежном плану. Трассы патрулируются спасателями.

В спасательных и эвакуационных работах задействованы 482 человека из личного состава МЧС при 224 единицах техники.

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Снегопады, метели, снежные бури
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