Помощник Алферова уточнил диагноз, с которым госпитализирован академик

Москва, 30 ноября 2018, 17:44 — REGNUM Академик и нобелевский лауреат Жорес Алферов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил журналистам помощник Алферова.
По его словам, состояние здоровья Алферова резко ухудшилось и он был госпитализирован в одну из больниц управления делами президента РФ. По предварительным данным, у Алферова произошел гипертонический криз.
Академику поставили капельницу и его состояние стабилизировалось.
Ранее источники в РАН сообщили о том, что Алферов был экстренно госпитализирован с диагнозом «инсульт».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алферов является вице-президентом Российской академии наук, а также многих иностранных академий. Он также председательствует в Санкт-Петербургском научном центре РАН и является депутатом Государственной думы.
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