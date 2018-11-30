Пятница, 30 Ноября 2018 года
19:23:08 МСК

Помощник Алферова уточнил диагноз, с которым госпитализирован академик

Происшествия

По предварительным данным, у академика Алферова произошел гипертонический криз

Помощник Алферова уточнил диагноз, с которым госпитализирован академик
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Москва, 30 ноября 2018, 17:44 — REGNUM  Академик и нобелевский лауреат Жорес Алферов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил журналистам помощник Алферова.

По его словам, состояние здоровья Алферова резко ухудшилось и он был госпитализирован в одну из больниц управления делами президента РФ. По предварительным данным, у Алферова произошел гипертонический криз.

Академику поставили капельницу и его состояние стабилизировалось.

Ранее источники в РАН сообщили о том, что Алферов был экстренно госпитализирован с диагнозом «инсульт».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алферов является вице-президентом Российской академии наук, а также многих иностранных академий. Он также председательствует в Санкт-Петербургском научном центре РАН и является депутатом Государственной думы.

Читайте ранее в этом сюжете: Физик Жорес Алфёров госпитализирован с инсультом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить