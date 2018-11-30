В Петербурге задержан бизнесмен, стрелявший в голову в дорожном конфликте

Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали участника дорожного конфликта, который выстрелил в голову своему оппоненту из травматического пистолета. Тем временем на дорогах Петербурга вновь произошла стрельба.

Конфликт с тяжелыми последствиями между двумя автовладельцами произошел вечером во вторник, 27 ноября, на проезжей части проспекта Косыгина в Красногвардейском районе города.

Пострадавший 39-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь. Стрелявший в него водитель другой машины скрылся, но не смог уйти от ответственности.

«Задержан 37-летний генеральный директор одной из коммерческих структур, у которого был обнаружен и изъят травматический пистолет «Оса», — сообщили в следственных органах.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем в Петербурге произошел новый случай стрельбы в ходе дорожного конфликта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 29 ноября около полудня прохожая сообщила в полицию о конфликте двух автомобилистов на улице Коллонтай в Невском районе.

Водитель автомобиля Toyota применил травматический пистолет, выстрелив в водителя автомобиля Lada, 1994 года рождения, после чего скрылся.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего и очевидцев. Пострадавший мужчина от госпитализации отказался. Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника конфликта», — рассказали 30 ноября в региональном Главке полиции.

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