Взрыв газа в Курской области: пострадали два человека

Курск, , 10:59 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) 28 ноября около 21:30 на улице Ленина произошёл взрыв бытового газа. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, пострадали двое мужчин.

Хлопок бытового газа произошёл в квартире на первом этаже пятиэтажки. Возгорания не было. В квартире были повреждены окна. В квартире проживают двое мужчин, 1966 и 1964 года рождения. Они получили ожоги первой и второй степени. Им оказали медицинскую помощь, а затем отправили на амбулаторное лечение. Причины взрыва пока неизвестны.

На место происшествия прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы выяснить степень повреждения здания при помощи диагностического комплекса «Струна». По их оценке, в результате взрыва строительные несущие конструкции не были нарушены, как и системы коммуникации. Расселения жильцов не потребовалось, поэтому все обитатели дома вернулись в свои квартиры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 ноября во Владимирской области при взрыве газа в жилом доме погибла 83-летняя женщина и ещё двое жильцов пострадали. Часть кровли дома в посёлке Барсово Киржачского района обрушилась.