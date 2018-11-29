Во Львове преступники ограбили отделение государственного банка

Львов, Украина, , 08:20 — REGNUM Ночью во Львове неизвестные вынесли банкомат из отделения государственного «Ощадбанка», заявили в пресс-службе нацполиции Львовской области, сообщил 28 ноября официальный сайт ведомства.

Злоумышленники воспользовались банковской картой, чтобы попасть в отделение, а затем закрасили объективы камер наблюдения и похитили банкомат, рассказали в информационном агентстве «Укринформ».

Напомним, в ту же ночь во Львове злоумышленники подожгли два отделения российского «Альфа-банка». По счастливой случайности никто не пострадал.

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