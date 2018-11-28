Ночью во Львове подожгли два отделения российского банка

Львов, Украина, , 11:40 — REGNUM Неизвестные подожгли два отделения российского «Альфа-банка» во Львове, сообщило 28 ноября информационное агентство «УНН».

"Сегодня ночью горело отделение банка на улице Политехническая, 2… Огнём уничтожено окно, кондиционер, 2 видеокамеры. Также горело отделение банка на проспекте Черновола, 45… Огнём уничтожено окно и повреждены стены и потолок на площади 5 кв.м. Предварительная причина возгорания — занесение источника зажигания извне посторонним лицом», — сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации журналистов УНН, в обеих случаях имел место поджог.

Напомним, украинские власти заблокировали активы представительств российских банков «ВТБ» и «Сбербанк». Руководство банков обвинило Украину в легализации попыток рейдерского захвата банковского имущества.

Читайте также: ВТБ обвинил суды на Украине в попытке узаконить захват активов банка

Отметим, 27 ноября члены нескольких неонацистских группировок заблокировали работу торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Экстремисты сложили шины у входа в здание, бросили внутрь центра дымовую шашку, и исписали стены призывами изгнать российский бизнес с Украины.