Четверг, 29 Ноября 2018 года
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Нападение смертника в столице Афганистана: есть погибшие

Происшествия

Ответственность не установлена

Кабул, 29 ноября 2018, 08:10 — REGNUM  В результате нападения террористов на блокпост сил безопасности в афганской столице Кабул, погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает 29 ноября Al Jazeera.

Инцидент произошел с участием террориста-смертника. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка. Власти подозревают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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