Число жертв взрыва на химическом предприятии в Китае выросло до 23 человек

Шицзячжуан, Китай, , 07:14 — REGNUM Число жертв взрыва на химическом предприятии в китайском провинции Хэбэй выросло до 23 человек после того, как еще одно тело было найдено во время проведения поисково-спасательных работ, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовик, перевозящий взрывоопасные вещества сдетонировал в районе Цяодун города Чжанцзякоу около 0:40 по местному времени, в результате чего произошла еще серия взрывов десятков грузовиков и автомобилей, находящихся по близости.

Изначально было известно о 22 погибших и 22 раненых, которые были немедленно доставлены в госпиталь на лечение. В результате взрыва загорелись 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей, а также разрушены линии электропередач.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на химическом заводе в Китае привел к детонации 38 грузовиков