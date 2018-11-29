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В Москве легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи

Происшествия

Пострадали два человека

Москва, 29 ноября 2018, 01:15 — REGNUM  В Москве произошло столкновение легкового автомобиля с каретой скорой помощи на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба управления ГИБДД столицы.

Сообщается, что авария произошла в районе 23:00 по московскому времени на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в салоне легкового автомобиля. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября карета скорой помощи с пациентом в салоне автомобиля попала в аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что скорая помощь столкнулась с мусоровозом. В результате ДТП пострадали водитель, врач и пациент скорой помощи.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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