В Москве легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи

Москва, , 01:15 — REGNUM В Москве произошло столкновение легкового автомобиля с каретой скорой помощи на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба управления ГИБДД столицы.

Сообщается, что авария произошла в районе 23:00 по московскому времени на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в салоне легкового автомобиля. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября карета скорой помощи с пациентом в салоне автомобиля попала в аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что скорая помощь столкнулась с мусоровозом. В результате ДТП пострадали водитель, врач и пациент скорой помощи.