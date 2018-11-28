На Багамах акула укусила мужчину за голову

Нассау, , 05:41 — REGNUM У берегом Багамский островов акула напала на подводного охотника и укусила его за голову. Видеоролик с нападением акулы опубликован на YouTube.

На ролике видно, как небольшая акула подплывает к дайверу, увлеченному охотой, и кусает его за голову, после чего уплывает. Друзья дайвера помогли ему выбраться на поверхность и затащили его в лодку, после чего перевязали пострадавшему голову. Сообщается, что врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября у берегов австралийского города Перт акула напала на 20-летнего мужчину. Сообщается, что потерпевший был вовремя доставлен в больницу, полученные им травмы не угрожают его жизни. Отмечалось, что пострадавший смог выбраться из воды самостоятельно.

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