Белый медведь убил двух человек в Канаде

Оттава, , 02:27 — REGNUM В результате нападения белого медведя на канадской арктической территории Юкон погибли два человека, сообщил телеканал CBC.

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от Майо 26 ноября. Изначально причина гибели двух людей была неизвестна, однако криминалисты установили, что наиболее вероятная — нападение белого медведя.

Другие подробности происшествия, как и личности пострадавших, не раскрываются. В настоящее время полиция проводит расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября группа из более чем десяти белых медведей находилась в районе чукотского населенного пункта Рыркайпий.

Глава администрации подчеркнула, что медведи находились на расстоянии трех километров от села и неоднократно заходили на его территорию. По ее словам, медведи находятся в волнительном состоянии и ожидают, когда море покроется льдом, чтобы уйти.

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