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В Калининграде осквернен памятник Иммануилу Канту

Происшествия

Вандалы разбросали листовки

Калининград, 27 ноября 2018, 12:40 — REGNUM  Памятник немецкому философу Иммануилу Канту у одного корпусов Балтийского федерального университета в Калининграде облили розовой краской. Об этом 27 ноября сообщают «Вести — Калининград».

По предварительным данным, неизвестные в четыре часа утра облили краской фигуру философа и постамент памятника. При этом они разбросали рядом листовки с призывами бороться против германизации.

Отмечается, что памятник начали очищать, однако для полного восстановления нужны специалисты с лицензией на такие работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге злоумышленник закрасил мемориальную надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Подозреваемого в вандализме задержала полиция.

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Вандализм
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