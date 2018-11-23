Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:23:35 МСК

Задержан предполагаемый вандал, закрасивший блокадную надпись на Невском

Общество

Возможно, речь идет о психически больном человеке

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали гражданина, подозреваемого в совершении акта вандализма на Невском проспекте, дом 14, в отношении мемориальной таблички, напоминающей о блокаде Ленинграда.

В ночь на 19 ноября неизвестный злоумышленник закрасил мемориальную надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Как стало известно ИА REGNUM 23 ноября от источника в правоохранительных органах, сотрудники региональных управлений ФСБ России и МВД России по Санкт-Петербургу провели комплекс оперативных мероприятий и задержали мужчину, который изобличен в повреждении мемориальной надписи.

По данным источника, это гражданин России, не имеющий постоянного места жительства и работы.

По предварительной оценке, сделанной на основе поведения задержанного, в момент совершения действий с надписью он мог не осознавать их противоправный характер и адекватно оценивать их последствия.

«Возможно, задержанный страдает психическим заболеванием», — отметил источник.

Мужчину передадут медикам для оказания ему медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, по факту происшествия в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК России («Вандализм»). Испорченная надпись уже восстановлена.

Напомним, надписи об артобстреле оставлены на трех домах в Петербурге в память о героизме и мужестве ленинградцев в дни блокады. В годы войны такие надписи помогали людям добраться до бомбоубежища.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Петербурга ищет вандалов, закрасивших блокадную надпись на Невском

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить