В Обнинске по горячим следам задержан таксист, подозреваемый в педофилии

Обнинск, Калужская область, , 11:55 — REGNUM В правоохранительные органы Обнинска Калужской области поступило обращение местной жительницы, завившей, что водитель такси демонстрировал половые органы её 10-летнему ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетнего). Об этом 26 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

По её словам, 21 ноября 2018 года ребенок возвращался домой из школы по одной из улиц Обнинска, когда около неё остановилась машина, водитель которой попытался завязать с ребенком разговор, в ходе которого совершил действия сексуального характера.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с использованием камер системы «Безопасный город» была установлена автомашина такси, проезжавшая в указанное время по улице. В дальнейшем были получены данные о её владельце — им оказалась женщина. Ее 33-летний муж, проживающий в городе Балабаново, занимается извозом.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Елена Мосина.

Как сообщало ИА REGNUM, 49-летний житель Обнинска Калужской области признан виновным в совершении более 60 преступлений в отношении половой неприкосновенности малолетних и приговорён судом к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следствием и судом было установлено, что в 2015 году житель наукограда создал якобы от лица подростков несколько страниц в социальных сетях, где вёл переписку с малолетними девочками. Он отправлял им фотографии интимного содержания, а затем путем обмана, уговоров и угроз требовал прислать свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, мужчина склонял детей к личным встречам. Во время встреч, которые, как правило, проходили в его машине, он изнасиловал нескольких детей.

Всего следствием было выявлено 64 эпизода преступной деятельности в отношении 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Дети проживали на территории Калужской, Московской и Саратовской областей.

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