Два человека погибло в результате пожара на складе в Москве

Москва, , 08:29 — REGNUM Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате пожара на складе в районе Щукино города Москвы. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщение о возгорании поступило в Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ в 17:34. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательные службы выяснили, что горит складское помещение, где хранились ёмкости с горюче-смазочными материалами. Площадь склада составляла 3000 кв.м.

Пожар был локализован в 18:30 на площади 200 кв. м., а в 18:58 очаг пожара был ликвидирован полностью.

В результате пожара были госпитализированы два человека, один пострадавший от госпитализации отказался. Позднее, при разборе завалов, были обнаружены двое погибших.

В данный момент ведётся расследование для установлени всех причин и обстоятельств пожара и обстоятельств, приведших к гибели людей.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в центре Москвы. Площадь возгорания составила 20 кв. метров, при пожаре никто не пострадал.

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