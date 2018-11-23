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Стрельба в американском штате Индиана. Трое погибших, двое при смерти

Происшествия

Перестрелка произошла в одном из жилых домов

Стрельба в американском штате Индиана. Трое погибших, двое при смерти
Pexels
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Форт-Уэйн, США, 23 ноября 2018, 17:42 — REGNUM  В итоге перестрелки в городе Форт-Уэйн на северо-востоке американского штата Индиана погибли три человека, сообщает 23 ноября телеканал NBC.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 22 ноября.

Стрельба, причины которой так и не выяснены, произошла в одном из жилых домов. Убиты двое, мужчин и женщина, еще два человека остаются в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что один из раненых был найден на улице возле дома, в котором произошла перестрелка.

Стоит отметить, что одновременно СМИ США сообщили о стрельбе в торговом центре в штате Алабама, где был убит один подросток, два человека получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Денвере

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