В Крыму проверяют сотрудников МВД, обвиняемых в избиении задержанного

Керчь, Крым, , 11:21 — REGNUM В крымской полиции начата служебная проверка после инцидента с их сотрудниками, которых обвинили в избиении жителя Керчи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Крыма, комментируя ситуацию.

«По данному факту службой собственной безопасности МВД по Республике Крым проводится служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31-летний житель Керчи Денис Саенко заявил, что 16 ноября был незаконно задержан и избит местными правоохранителями. В результате инцидента медики зафиксировали у пострадавшего многочисленные ушибы и перелом ноги.

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