Авиакатастрофа в Индонезии: команда пытается найти речевой самописец

Джакарта, , 15:32 — REGNUM Национальный комитет по безопасности транспорта в Индонезии по-прежнему пытается найти речевой регистратор или вторую часть «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews.

Председатель национального комитета по безопасности на транспорте заявил, что для поиска звукозаписывающего устройства, которое, как предполагают специалисты, может быть захоронено на дне, используют ряд сложных методов и технологий.

Одно из таких позволяет найти любой предмет даже под толстым слоем земли. Специалисты также используют специальный аппарат для удаления слоя земли в том месте, где может находится речевой регистратор.

Издание также отмечает, что для поиска речевого самописца привезли дистанционно управляемое подводное транспортное устройство, которое оснащено четырьмя камерами и, в отличие от дайверов, может дольше работать на глубине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты успешно загрузили информацию о полетных данных с бортового самописца самолета Lion Air JT 610, найденного командой дайверов 1 ноября 2018 года.

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