В Новой Москве обрушился строящийся торговый центр «Саларис»: есть жертвы

Москва, , 12:33 — REGNUM В Новой Москве на стоящемся объекте произошло ЧП. По информации экстренных служб, в возводимом на Киевском шоссе здании торгового центра «Саларис» произошло обрушение конструкций.

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Уточняется, что конструкции рухнули в момент, когда рабочие производил монтаж труб. В результате погиб один рабочий, сообщает ТАСС. Ещё двое строителей пострадали.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, крупный торгово-развлекательный центр «Саларис» строится в составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево». Открыть его планируется в 2019 году. В здании площадью более 200 тыс. кв. м разместятся гипермаркет, многозальный кинотеатр, магазин электроники и бытовой техники, мебельный гипермаркет, развлекательно-досуговый центр для всей семьи, магазины одежды и обуви, рестораны с видами на местность и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, подобное ЧП произошло в Москве в ноябре 2017 года. На территории торгового центра «Мега Теплый Стан» на Калужском шоссе обрушился строящийся объект. Пострадали два человека.

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