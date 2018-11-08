Жители отдаленных сёл ЕАО пригрозили перекрыть трассу Чита – Хабаровск

Биробиджан, , 10:24 — REGNUM Жители отдалённых сёл ЕАО пригрозили властям, что перекроют федеральную трассу, соединяющую столицу Дальнего Востока Хабаровск со столицей «новообретенного» дальневосточного Забайкальского края — Читой. Поводом для народного гнева стало лишение селян почти всех автобусов. Особенно накануне приближающейся зимы переживают люди за детей, которым не на чем ездить в школу, а специальных детских школьных автобусов нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сёлах Кирга и Раздольное количество автобусов сократилось вдвое. А проживает в двух сёлах более 600 человек. Люди возмущены отсутствием возможности передвижения. Они считают, что власти бездействуют и не исполняют своих обязанностей. Селяне также обещают, что, в случае, если нормальное автобусное сообщение не будет восстановлено, перекроют федеральную трассу Хабаровск — Чита. Особенно тревожит жителей двух сёл судьба их детей:

«Нашим детям 12 ноября, когда закончатся каникулы, ездить в школу. Остался один автобус! Как всех туда вместить, там всего 42 места! Люди битком едут, дети на поручнях висят! О какой безопасности дорожного движения вообще можно говорить?! Зима на носу, не попавшие в автобус дети будут мерзнуть на остановках!», — привело слова одной из жительниц Раздольного ИА ДВ-Новости.

Жители села Раздольное собрались в местном клубе и призвали власти к ответу. Но у властей ответов, по сути, не было.

«Была большая вероятность, что автобусы вообще исчезнут с этого маршрута. Что касается перевозчика, наши контракты закончились, у органов местного самоуправления нет полномочий заключать новые соглашения. Но мы уговорили перевозчика оставить один автобус и оптимизировать расписание, чтобы было можно утром вывезти всех желающих», — сказал заместитель главы Биробиджанского района Сергей Солтус.

Проблема, как сообщают, возникла из-за того, что пассажирские перевозки на данном маршруте осуществлялись по нерегулируемым тарифам. А закон требует, чтобы они осуществлялись — по регулируемым. И суд возложил на чиновников обязанность организовать регулярное автобусное сообщение между населенными пунктами и Биробиджаном. Но всё, чего смогли добиться чиновники — отсрочки исполнения решения суда.

Жители Раздольного и Кирги на собрании решили, что если до 12 ноября вопрос с нормальным автобусным сообщением не будет решен, они все вместе пойдут к губернатору Александру Левинталю. Люди также пригрозили перекрыть федеральную трассу Хабаровск — Чита, которая проходит вблизи от сел.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО — один из самых бедных регионов России и самый бедный в ДФО. Каждый четвертый житель в области живет за чертой бедности. Многие эксперты единодушны во мнении, что ЕАО необходимо либо вернуть в лоно Хабаровского края, где она и находилась до 90-х годов прошлого века, либо присоединить к Амурской области — как самостоятельный субъект ЕАО нежизнеспособна экономически.