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На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба

Происшествия

Стрелок задержан сотрудниками Росгвардии

Москва, 22 ноября 2018, 03:32 — REGNUM  В Зеленограде сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, устроивший стрельбу, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что мужчина пытался проникнуть на территорию кооператива через въезд. Он требовал охрану открыть шлагбаум. На последовавший отказ мужчина зашел в служебное помещение и напал на охранника, начал стрельбу из травматического пистолета.

Потерпевший обратился в полицию, после чего на место происшествия приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в московском районе Кунцево произошло дорожно-транспортное происшествие, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета по оппоненту. В результате происшествия никто не пострадал.

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