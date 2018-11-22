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В Кировском районе Петербурга столкнулись два автомобиля

Происшествия

Пострадали три человека

Санкт-Петербург, 22 ноября 2018, 02:21 — REGNUM  В Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись два легковых автомобиля, в результате столкновения пострадали три человека, сообщает пресс-служба УГИБДД Северной столицы.

Сообщается, автомобили столкнулись на перекрестке улицы Маршала Говорова и Химического переулка. Пострадали три человека, один из которых получил травмы средней степени тяжести. Он был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД на месте выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На месте аварии образовался затор, движение затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в подмосковной Кашире столкнулись четыре легковых автомобиля на улице Ильича. В результате аварии пострадали пять человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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