В Кировском районе Петербурга столкнулись два автомобиля

Санкт-Петербург, , 02:21 — REGNUM В Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись два легковых автомобиля, в результате столкновения пострадали три человека, сообщает пресс-служба УГИБДД Северной столицы.

Сообщается, автомобили столкнулись на перекрестке улицы Маршала Говорова и Химического переулка. Пострадали три человека, один из которых получил травмы средней степени тяжести. Он был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД на месте выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На месте аварии образовался затор, движение затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в подмосковной Кашире столкнулись четыре легковых автомобиля на улице Ильича. В результате аварии пострадали пять человек.