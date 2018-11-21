При обрушении моста под Воронежем три человека получили серьезные травмы

Терновский район, Воронежская область, , 22:14 — REGNUM Из шести пострадавших при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области трое остаются под наблюдением врачей в Терновской центральной районной больнице. Ещё три человека, получившие более серьезные травмы, направлены в специализированный межрайонный травматологический центр в Борисоглебск. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В правительстве региона уточнили, что обрушившийся мост относится к региональным дорогам, находился в стадии планового ремонта, движение было организовано только по одной полосе. В результате обрушения жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются два объездных пути — через село Новотроицкое (15 км) и через Грибановский муниципальный район (50 км).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуацию с обрушением моста через реку Савала в районе села Братки Терновского района, произошедшим 21 ноября, взял под контроль губернатор Воронежской области Александр Гусев. Работы на месте курирует его заместитель Виталий Шабалатов.

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