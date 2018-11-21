Ситуацию с обрушением моста под Воронежем контролирует губернатор

Воронеж, , 22:06 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев взял под личный контроль ситуацию вокруг обрушения моста в Терновском районе, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Как сообщается, сейчас в районе обрушения моста работают специалисты чрезвычайных и дорожных служб. Производится оценка ситуации и причиненного ущерба. На месте ЧП работы курирует вице-губернатор Виталий Шабалатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения моста через реку Савала в Воронежской области пострадали шесть человек. Прокуратура и СКР проводят проверку. На месте работает также оперативная группа ГУ МВД по региону.

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