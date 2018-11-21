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Шесть человек пострадали при обрушении моста под Воронежем

Происшествия

При проведении ремонтных работ обрушился пролет моста, несколько автомобилей упали в реку Савала

Шесть человек пострадали при обрушении моста под Воронежем
Иллюстрация: Mvd.ru
Обрушение моста

Терновский район, Воронежская область, 21 ноября 2018, 17:16 — REGNUM  Шесть человек пострадали в результате обрушения пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области 21 ноября, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По предварительным данным, около 16:00 в районе села Братки два автомобиля КамАЗ двигались по мосту через реку Савала. На мосту в этом время проводились ремонтные работы. Мост не выдержал нагрузки, в результате обрушился один из пролетов. Автомобили, которые находились в тот момент на мосту, упали в реку.

Известно о шести пострадавших — это водители двух грузовиков и рабочие, которые находились в тот момент на мосту. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в ХМАО при обрушении в Нефтеюганском районе погибли два человека.

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Обрушения мостов
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