В Симферополе найден убитым полицейский

Симферополь, , 16:36 — REGNUM В Симферополе обнаружили мёртвым сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МВД по Республике Крым.

«Тело сотрудника с телесными повреждениями обнаружили утром. Сейчас выясняются причины и обстоятельства смерти», — отметили в МВД.

По неофициальным данным, сотрудник правоохранительных органов был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководящему составу и сотрудникам МВД Крыма нового руководителя Олега Торубарова, который сменил на посту Сергея Абисова.