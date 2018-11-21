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В Симферополе найден убитым полицейский

Происшествия

Коллеги погибшего отрабатывают все возможные версии трагедии

Симферополь, 21 ноября 2018, 16:36 — REGNUM  В Симферополе обнаружили мёртвым сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МВД по Республике Крым.

«Тело сотрудника с телесными повреждениями обнаружили утром. Сейчас выясняются причины и обстоятельства смерти», — отметили в МВД.

По неофициальным данным, сотрудник правоохранительных органов был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководящему составу и сотрудникам МВД Крыма нового руководителя Олега Торубарова, который сменил на посту Сергея Абисова.

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