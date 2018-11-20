Секс в нижегородском метро обошелся молодой паре в 50 тыс. рублей

Нижний Новгород, , 20:10 — REGNUM Пара, которая попала на видео при занятии сексом в вагоне метро в Нижнем Новгороде, отделалась штрафом в размере 25 тыс. рублей для каждого из участников инцидента. Соответствующее решение вынес Канавинский районный суд.

В ходе заседания подсудимые представили ходатайство, в котором просили прекратить уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ». Кроме того, оба нарушителя уверяли, что раскаиваются и осознали свою вину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, видеозапись происшествия появилась в сети интернет в День всех влюбленных — 14 февраля 2018 года. Причем источник, опубликовавший видео, неизвестен.

На видео пара вступает в интимную связь в вагоне нижегородского метро, при этом там находятся и другие пассажиры.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

С иском в отношении нарушителей обратился Нижегородский метрополитен, посчитав подобное поведение недопустимым.