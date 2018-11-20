В Германии левые радикалы осквернили памятники погибшим в ходе войн

Росток, Германия, , 13:46 — REGNUM В преддверии Дня всенародной скорби в Германии (18 ноября) леворадикальные группы осквернили ряд монументов, установленных в память о погибших в ходе Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщает портал Journalisten Watch.

Памятники расписаны, запачканы краской и цементом в районе Люхов-Данненберг, в окрестностях Ростока и Гамбурга. В частности, на некоторых надгробьях, в том числе на братских могилах написано «убийцы». На левоэкстремистском сайте Indymedia активисты похвастались своей акцией.

«По случаю предстоящего Дня скорби мы провели прошедшие ночи в деревнях вокруг Ростока. Вооружившись цементом и краской, мы «отштукатурили и украсили» более десятка памятников. Мы намеренно выбрали камни, посвященные павшим «героям» мировых войн», — говорится в анонимном сообщении.

День всенародной скорби начали отмечать в Германии с 1919 года в память о погибших в Первой мировой войне. С 1948 года он стал днем поминовения жертв обеих мировых войн. Напомним, в этом месяце в Европе отметили столетие окончания Первой мировой войны.