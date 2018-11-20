В Саратове член террорганизации получил восемь лет, но не раскаялся

Саратов, , 12:20 — REGNUM В Саратовской области сотрудники УФСБ России по Саратовской области пресекли противоправную деятельность члена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 40-летнего Рината Галиуллина. Во время нахождения в исправительном учреждении, где отбывал срок за преступления, предусмотренные тремя статьями Уголовного кодекса РФ, он вёл «среди осужденных лиц пропаганду экстремистской идеологии», склоняя вступить в ряды запрещённой в России организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Галиуллина задержали 28 июля 2017 года после освобождения из ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области, где он отбывал наказания за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 282.2, ст. 278 УК РФ.

Следователи подразделения УФСБ собрали достаточные доказательства совершения Галиуллиным преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), а также была обнаружена «собственноручно изготовленная им план-схема вооруженного захвата правительственных учреждений Российской Федерации».

17 августа 2018 года Приволжский окружной военный суд признал Галиуллина виновным по вменяемой статье и приговорил к восьми годами лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор 9 ноября 2018 года был оставлен без изменений.

«Необходимо отметить, что в ходе судебного процесса Галиуллин Р.Ф. не раскаялся в совершенных им преступлениях», — уточняется в сообщении УФСБ.

Напомним, в начале ноября 2018 года в Татарии сотрудниками ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии были задержаны предполагаемые главари ячеек этой же террористической группировки.

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