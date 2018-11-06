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В Татарии в ходе спецоперации задержали главарей террористических ячеек

Происшествия

Задержанные по указанию зарубежных кураторов осуществляли в России антиконституционную деятельность

Казань, 6 ноября 2018, 12:09 — REGNUM  Сотрудники ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали в Татарии предполагаемых главарей ячеек террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 6 ноября пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, спецоперации прошли в Азнакаевском и Бугульминском районах, задержанные по указанию зарубежных кураторов осуществляли в России антиконституционную деятельность.

Также члены ячеек вербовали граждан и занимались пополнением боевых формирований террористической группировки, уточнили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Татарии сотрудники спецслужб обезвредили законспирированную террористическую ячейку, которая координировала свои действия с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержаны 18 человек.

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