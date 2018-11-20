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На востоке Китае затонула лодка с восемью рыбаками на борту

Происшествия

Троих рыбаков удалось оперативно извлечь из воды

Ханчжоу, Китай, 20 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  Троих человек удалось спасти после крушения рыбацкой лодки у берегов провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

По информации Департамента сельского хозяйства провинции Чжэцзян, лодка с восемью находящимися на борту рыбаками затонула ранним утром по местному времени 18 ноября. Троих рыбаков удалось оперативно извлечь из воды.

В настоящее время инициирована поисково-спасательная операция, в которой задействованы десятки спасательных лодок со специалистами-спасателями на борту.

Напомним, что в конце октября в прибрежных водах провинции Ляонин на северо-востоке Китая затонуло судно, тогда по горячим следам удалось обнаружить лишь одного члена экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Пока удалось найти одного члена экипажа затонувшего у берегов Китая судна

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