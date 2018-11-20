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Гондурасский футболист Оскар Мунгия убит в перепалке

Происшествия

Убийца скрылся с места преступления

Ла-Сейба, Гондурас, 20 ноября 2018, 07:18 — REGNUM  Гондурасский голкипер Оскар Сейн Мунгия погиб в ссоре с неизвестным в прибрежном городе Ла-Сейба 19 ноября, пишет газета Kronen Zeitung.

Конфликт перед баром между 27-летним футболистом и неизвестным посетителем описан многочисленными свидетелями. Между мужчинами началась словесная перепалка, после чего оппонент спортсмена исчез. Вскоре он вернулся на мотоцикле с оружием, выстрелил в Мунгию и скрылся с места преступления.

Оскар Мунгия играл в высшей футбольной лиге Гондураса с 2010 года за клубы Club Deportivo и Social Vida.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года в Куритибе был жестоко убит 24-летний бразильский футболист Даниэль Фрейтас.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии жестоко убили футболиста клуба «Сан-Бенту» — СМИ

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