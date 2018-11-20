В Гватемале эвакуировали около четырех тысяч человек из-за вулкана Фуэго

Гватемала, , 04:27 — REGNUM До четырех тысяч человек возросло число эвакуированных в Гватемале из опасных районов недалеко от вулкана Фуэго, который вновь начал проявлять активность, сообщает Prensa Libre.

Газета сообщает, что вулкан выбрасывает столбы пепла высотой до 7 км, а поток лавы достигает длины в 3 км. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября вулкан Фуэго вновь активизировался и выбросил столб пепла высотой 4,8 км. В начале июня, в результате извержения Фуэго оказались уничтожены три прилегающие деревни. Сообщалось о 160 погибших и 330 пропавших без вести.

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