В Петербурге задержаны похитители ребенка из детской больницы

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Петербурге раскрыто похищение младенца, которого обманным путем выкрали прямо из больницы. По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины, мать и дочь, граждане одного из среднеазиатских государств.

16 ноября о пропаже ребенка сообщила полицейским 24-летняя гражданка Узбекистана, мать похищенного младенца. Рожденная в сентябре девочка с пороком сердца из роддома была переведена в Детскую больницу №1. 14 ноября за ней пришла женщина, которая по документам якобы является матерью ребенка. Ей и отдали младенца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, установлено, что одна из задержанных подозреваемых при госпитализации 24-летней роженицы предоставила в больницу документы на имя соучастницы преступления с целью последующего похищения ребенка.

В результате оперативно-разыскных действий задержаны 55-летняя женщина и ее 36-летняя дочь, подозреваемые в похищении младенца.

Органами СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). За это преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

«В ходе следственных действий ребенок был обнаружен по месту жительства подозреваемых и помещен в детскую больницу. Решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения и предъявлении им обвинения», — добавили 19 ноября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.