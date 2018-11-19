В мексиканской тюрьме умер известный наркобарон Эктор Лейва

Мехико, , 07:39 — REGNUM Известный мексиканский наркобарон Эктор Лейва скончался от инфаркта, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur 19 ноября со ссылкой на министерство внутренних дел Мексики.

Бывший главарь одного из самых влиятельных наркокартелей «Бельтран Лейва» был арестован в 2014 году и содержался в тюрьме строгого режима для особо опасных преступников Альтиплано. 56-летний заключенный пожаловался на сильную боль в груди и был доставлен в клинику, где медики констатировали смерть Лейвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о создании Национальной гвардии. Эта новая военизированная структура будет предназначена для борьбы с наркокартелями — центральной проблемой внутренней политики и безопасности Мексики.

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