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В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения на медика скорой помощи

Происшествия

Нападавшие задержаны

Екатеринбург, 19 ноября 2018, 07:04 — REGNUM  В Екатеринбурге произошёл очередной инцидент с участием сотрудников скорой помощи. Напавшие на медика сами вызвали бригаду, но помощь им была не нужна, пишут местные СМИ.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи обнаружили, что двое граждан пьяны. При этом они требовали оказать им помощь. Итогом стало нападение на одного из медиков. Сотруднику скорой пришлось обратиться за помощью в больницу.

Нападавшие были оперативно задержаны. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

Отметим, этот случай далеко не первый. Ранее громкой стала история о нападении на бригаду скорой помощи в районе жилого района Вторчермет. Сотрудники скорой не смогли помочь молодому человеку, покончившему с собой, и это вызвало гнев его друзей.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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