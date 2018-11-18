Восемь оленеводов спасены с дрейфующей в океане льдины

Якутск, , 15:34 — REGNUM Эвакуацию оленеводов с дрейфующей льдины успешно осуществило ГУ МЧС РФ по Якутии, сообщает 18 ноября пресс-служба ведомства.

Спасательная операция была осуществлена утром 18 ноября. В ней были задействованы пять человек личного состава МЧС России и одно воздушное судно — вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России.

Сообщается, что поисково-спасательные работы проходили в труднодоступной местности при сложных погодных условиях. Кроме того, для успешного проведения эвакуации людей на борт вертолёта понадобилось специализированное оборудование.

Однако, несмотря на возникшие при осуществлении спасательной операции сложности, люди были успешно эвакуированы с дрейфующей льдины благодаря мужеству и слаженной профессиональной работе спасателей.

В настоящее время шестеро из восьми спасённых оленеводов находятся в посёлке Казачьем. Двое оленеводов с признаками обморожения будут доставлены в посёлок Усть-Куйга, для оказания медицинской помощи.

Напомним, что, как сообщало ранее ИА REGNUM, в субботу, 17 ноября, восемь оленеводов унесло на льдине в открытое море во время подлёдной рыбалки. Мужчинам удалось связаться со спасателями и передать свои координаты. Вертолёт Ми-8 был отправлен для спасения группы оленеводов сегодня утром, 18 ноября.

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