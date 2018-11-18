В Якутии за унесёнными на льдине оленеводами выслали вертолет

Якутск, , 05:31 — REGNUM Вертолет Ми-8 отправлен за группой оленеводов, дрейфующих на льдине в море Лаптевых. Об этом сообщает 18 ноября пресс-центр главного управления МЧС России по Якутии.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Якутска в район острова Большой Ляховский в Булунском районе. На борту вертолета находятся пятеро спасателей и специальное оборудование.

Вертолет должен прибыть в зону поиска через 7 часов. Оленеводы постоянно выходят на связь. Состояние всех восьми человек, находящихся на льдине, удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября с острова Большой Ляховский оторвало и унесло в море льдину, на которой находились восемь оленеводов. Мужчинам удалось передать спасателям свои координаты.

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