СМИ: Экс-президент Украины Янукович попал в больницу с травмой спины

Москва, , 09:42 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович, находящийся в России, экстренно госпитализирован в клинику имени Склифосовского в Москве. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники.

Утверждается, что обездвиженный Янукович госпитализирован в клинику имени Склифосовского с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена.

По предварительным данным, травму он получил играя в теннис на одном из кортов в Московской области.

Источник утверждает, что в блоке больницу, где Януковичу оказывали помощь, на некоторое время ограничили доступ для посетительницей. Затем экс-президента перевели в реанимацию, а в скором времени вообще увезли в какую-то частную клинику.

Пресс-секретарь Януковича данную информацию не комментирует.