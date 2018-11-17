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На корпусе подлодки «Сан Хуан» нашли следы взрыва

Происшествия

Аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» пропала 15 ноября 2017 года

На корпусе подлодки «Сан Хуан» нашли следы взрыва
Martin Otero
Подлодка «Сан Хуан»

Буэнос-Айрес, 17 ноября 2018, 20:28 — REGNUM  На обнаруженной в Атлантическом океане подводной лодке «Сан Хуан» Военно-морских сил (ВМС) Аргентины обнаружены следы сильной деформации. Об этом, как передает La Nacion, сообщил командующий базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.

По его словам, на борту подлодки, вероятно, прогремел мощный взрыв, который и стал причиной гибели экипажа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» пропала 15 ноября 2017 года при переходе с базы в городе Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Об обнаружении подводной лодки «Сан-Хуан» стало известно 16 ноября 2018 г.

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
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