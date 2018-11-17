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Арегнтинскую подлодку «Сан-Хуан» нашли на дне спустя год после исчезновения

Происшествия

Подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года

Арегнтинскую подлодку «Сан-Хуан» нашли на дне спустя год после исчезновения
Martin Otero
Подводная лодка «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 17 ноября 2018, 07:55 — REGNUM  Военно-морские силы Аргентины объявили об обнаружении подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в ноябре 2017 года. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне в официальном аккаунте в Twitter ВМС Аргентины.

Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в ноябре 2017 года, когда она совершала переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Во время последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии, после чего связи больше не было.

Подлодку долгое время безрезультатно искали силами аргентинского флота, а также корабли других государств. Затем поисками занялась американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ.

В одном из районов поисков специалисты Ocean Infinity обнаружили крупноразмерный предмет, длиной порядка 60 метров. Туда было отправлено судно Seabed Constructor, которое с помощью управляемого подводного аппарата должно было обследовать объект.

В итоге на глубине 800 метров была обнаружена пропавшая подводная лодка «Сан-Хуан».

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
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