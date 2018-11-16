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Ураганный ветер угрожает судоходству в Ростовской области – МЧС

Происшествия

Уровень воды в реке Дон понизится до критических отметок

Ростов-на-Дону, 16 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  Управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение о ветровом сгоне. В ведомстве отметили, что уровень воды в реке Дон понизится до критических отметок, передаёт ИА REGNUM 16 ноября.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 16 ноября, ночью и утром 17 ноября в устье Дона — у Азова, на участке от Аксая до Ростова-на-Дону — продолжится понижение уровня воды до критически опасных отметок .

В связи с этим может быть нарушено судоходство, перебои могут возникнуть в работе портов. Не исключено повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель, нарушением в работе водозаборных сооружений, уточнили в ведомстве.

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Ураганы, шторма, бури
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