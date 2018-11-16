В Закарпатье контрабандисты на авто сбили начальника погранотряда

Киев, , 11:56 — REGNUM На участке украино-румынской границы на реке Тиса контрабандисты тяжело ранили начальника погранотряда, заявил представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщил 16 ноября телеканал 112.ua.

На румынской территории пограничники задержали двух контрабандистов с партией сигарет, на украинской стороне был обнаружен ещё один подозреваемый. Он был одет в гидрокостюм и имел с собой крупную сумму денег.

«В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела «Деловое» другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки «Ауди» иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы», — сообщил представитель погранслужбы.

В данный момент пограничник в состоянии комы находится в больнице.

Правоохранители нашли автомобиль, на котором злоумышленники совершили наезд, но пока не задержали водителя.

Напомним ранее украинские пограничники задержали фуру, в которой обнаружили партию итальянских электронных сигарет на сумму $570 тыс.

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