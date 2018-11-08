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На Украине задержали контрабанду более 800 тыс. электронных сигарет

Происшествия

Стоимость партии – около $570 тысяч

На Украине задержали контрабанду более 800 тыс. электронных сигарет
Иллюстрация: Dpsu.gov.ua
Контрабанда

Киев, 8 ноября 2018, 01:00 — REGNUM  Украинское предприятие планировало перевезти контрабандой более 800 тыс. пачек электронных сигарет в Волынской области, сообщают 7 ноября «Украинские новости».

Согласно сообщению, партия контрабанды была разоблачена на контрольно-пропускном пункте «Ягодин». Пограничники задержали фуру, на которой нелегально пытались перевезти электронные сигареты итальянского производства общей стоимостью порядка 16 млн гривен ($570 тыс.).

Напомним, ранее в Польше задержали гражданина Украины, который вез в автомобиле более 275 кг необработанного янтаря. Гражданин пытался нелегально провезти янтарь и избежать уплаты пошлины в размере более 14 тыс. евро.

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Контрабанда и борьба с ней
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